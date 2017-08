Foot féminin : le label d'argent pour Joué-lès-Tours

Le nombre de joueuses progresse fortement.

Le week-end dernier, c'était l'occasion de remettre au club de foot de Joué-lès-Tours le label argent pour la promotion du foot féminin. Et quelle explosion du nombre de joueuses pour la deuxième commune d'Indre-et-Loire : 111 aujourd'hui et elles sont présentes dans toutes les catégories alors qu'elles n'étaient qu'une douzaine il y a peu. On notera aussi que celle qui entraîne Guingamp (D1), Sarah M'Barek, est marraine du club jocondien.

Cette journée c'était également l'occasion de rappeler que le club fait face à de nombreuses difficultés liées à des incivilités, touchant notamment les féminines, des dérives restant à combattre.

James TECHER