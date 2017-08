Claudio Capéo en toute intimité à Ballan-Miré

Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

Ils étaient 400. 400 privilégiés à assister au concert de Claudio Capéo ce mardi soir à La Perenthèse de Ballan-Miré. Le chanteur alsacien révélé l'an dernier dans l'émission The Voice de TF1 est venu avec deux de ses musiciens pour un concert privé spécial organisé par la radio Chérie FM. L'occasion pour lui de partager un moment rare avec son public et de proposer les tubes de son album en version revisitée, allongée et acoustique : de très beaux moments notamment sur Un Homme Debout et Ça va, ça va... Et en plus, le groupe a beaucoup d'humour. Il se prépare maintenant à une grande tournée sur les routes de France, et notamment dans les zéniths.

James TECHER