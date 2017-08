L'affaire Calas devant les lycéens à Chambray-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce mardi soir, 150 personnes (dont beaucoup de lycéens de Grandmont à Tours et du lycée agricole chambraisien) étaient à la salle Yves Renault pour une représentation de L'Affaire Calas etc par la Compagnie Temps Pluriel », sur un texte original de Frédéric Révérend, une mise en scène d'Olivier Broda, avec Warren Bauwens, Xavier Guerlin, Sylvain Fontimpe, Louise Jolly, Michel Ouimet, Valérie Thoumire.

A partir de l'affaire criminelle du XVIIIème siècle sur fond de conflit religieux entre protestants et catholiques, rendue célèbre par l'intervention de Voltaire avec son traité sur la tolérance, Marc Antoine, fils de Jean Calas, est retrouvé étranglé dans la maison familiale. Toute la famille y compris un invité Gaubert, sont accusés du meurtre

Huis clos cinématographique implacable sous forme de tableaux et de dialogues incisifs où six comédiens se joueront de la frontière entre fiction et réalité. La musique, les costumes, la scénographie et le jeu télescoperont les époques.

Roger PICHOT