Ils ont tout donné à l'Ekiden de Ballan-Miré

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Le parcours a été un peu modifié par rapport à l'édition 2016 (pour plus de visibilité, notamment) mais les fondamentaux sont conservés : on a couru en équipe ce dimanche matin à l'Ekiden de Ballan-Miré. 260 équipes de 6 relayeurs soit plus de 1 500 participants (record !) sont parties du gymnase pour un total de 42,5 kilomètres à parcourir.

Ce beau défi qui place la course tourangelle parmi les 10 meilleures de France, de quoi attirer plusieurs équipes étrangères (Lituanie ou Pologne, avec Kelly Smith, compagne d'un ex joueur du TVB du même nom, passée par l'ASPTT Tours). On a aussi pu voir deux équipes de gendarmes, une de TLD et même... des militants du mouvement En Marche. Les photos des concurrents sont à découvrir ci-dessous...