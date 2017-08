A10 au sud de Tours : quelques perturbations cette semaine

Dans le cadre du chantier d'élargissement de l'autoroute.

Les travaux pour permettre la création d'une 3ème voie dans chaque sens sur l'A10 entre Chambray-lès-Tours et Veigné se poursuivent... Ces prochains jours, ils entraîneront quelques perturbations notamment sur le pont qui enjambe la ligne SNCF Tours-Loches, un pont qui s'élargit avec la pose d'un nouveau tablier de chaque côté pour accueillir cette fameuse nouvelle voie. Dès ce lundi 27 mars à 8h et jusqu'à vendredi 31 mars à 15h, le chantier pourrait perturber la circulation à cet endroit précis car les opérations de raccordement du nouveau tablier et de l'ancien seront en cours dans le sens Poitiers-Tours, un dispositif assez technique mais déjà réalisé avec succès dans l'autre sens en novembre 2016 grâce à un béton à séchage rapide.

En conséquence, dans chaque sens, les automobilistes ne rouleront que sur une voie sur 500m et au niveau du pont il ne faudra pas dépasser les 50km/h. Des itinéraires de substitution sont prévus pour les véhicules qui préfèrent éviter la zone. Même si la circulation s'annonce assez fluide dans les prochains jours, ça pourrait coincer à certains moments.

Par ailleurs, dans l'agglo, notez ces perturbations nocturnes :

Échangeur n°24 (Joué-lès-Tours) :

- La bretelle d'entrée en direction de Tours sera fermée les nuits du lundi 27 au jeudi 30 mars, entre 20h et 7h

- La bretelle de sortie en provenance de Poitiers sera fermée la nuit du mardi 28 mars, entre 20h et 7h



Échangeur n°23 (Chambray-lès-Tours) :

- La bretelle de sortie en provenance de Poitiers sera fermée la nuit du mercredi 29 mars, entre 20h et 7h

Plus d'infos sur le site www.a10-touraine.fr.