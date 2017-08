3 jours 100% jeux vidéo à La Parenthèse de Ballan-Miré

Les Gaming Days c'est ce week-end !

Communiqué de presse :

Tout le week-end à Ballan-Miré, La Parenthèse présente « Gaming Days », un évènement autour de l’univers du jeu vidéo.

En continu tout le week-end (gratuit) :

Exposition pixel art et reproduction d’œuvres de John Sideris autour du thème « légendes des jeux vidéo ».

Bornes arcades et gamecube (pacman, space invaders, galada, ect…)

Ateliers Pixel Art et KraftArt

Rétro-Gaming

Vendredi 24 mars de 17h à 21h : Animations et mini-tournois rétro-gaming : découverte des grands classiques Séga et Nintendo. Tout public – gratuit

Samedi 25 mars de 10h à 21h :

Tout au long de la journée : rétro-gaming, ateliers (pixel-art et kraft art), bornes arcades, expos

10h30-12h30 : Découverte réalité virtuelle. Tout public – gratuit

14h-17h30 : Compétition Wii – King of the Hill. Tout public – gratuit

18h30 : Conférence « A la (re)découverte des jeux vidéo ». Tout public (non initiés) – gratuit

21h : Neko Light Orchestra « Echos de la Vallée du Vent »

Concert Hommage aux films d'Hayao Miyazaki

Le Neko Light Orchestra est un collectif de compositeurs spécialisés dans les reprises de musiques des cultures de l'imaginaire (films Sf, films d'animation, jeux vidéo...) qui vous présente un hommage au travail de composition de Joe Hisaishi et aux univers oniriques de Hayao Miyazaki.

Le groupe s'est plongé avec passion dans ce projet pour réinterpréter les plus grands thèmes et l'intégralité des chansons (en japonais) qui constituent l'univers des films de Miyazaki.

Tarifs : 10 / 7 / 5 €

Résa : www.laparenthese-ballan-mire.fr – infos : 02 47 68 99 90

Dimanche 26 mars de 10h à 18h :

Tout au long de la journée : rétro-gaming, ateliers (pixel-art et kraft art), bornes arcades, expos

10h30 à 12h30 : tournoi de Street Fighter V – dotations à gagner. Gratuit

10h30-12h30 : Découverte réalité virtuelle. Tout public – gratuit

15h-17h : Compétition Wii – King of the Hill. Tout public – gratuit

14h à 18h : Rencontre avec Kayane, légende vivante de l’esport et des jeux de combat

Vice-Championne du monde à 12 ans à peine, Kayane est une légende vivante de l’esport et des jeux de combats. Ambassadrice de grandes marques du gaming, animatrice sur GameOne, Kayane est le visage du jeu vidéo en France.

14h à 15h : Conférence sur son parcours et le métier de joueuse professionnelle

15h à 18h : venez défier Kayane en jouant face à elle – échanges et dédicaces

Tout public - gratuit.