LEGISLATIVES : Marc Angenault ne sera pas le suppléant de Sophie Auconie

Elle le lui a pourtant proposé par message ce lundi.

Sur la circonscritpion de Loches, St Avertin, Chambray-lès-Tours, Montbazon... Il y a deux candidats de droite : Sophie Auconie qui a l’investiture des partis Les Républicains et UDI et le maire de Loches Marc Angenault, qui a sa carte chez LR mais ne peut donc pas s’en revendiqué. Cette dispute entre les deux risque de compliquer la tâche pour battre le FN et Marisol Touraine du PS mais aucun des deux n’a l’intention de renoncer.



Ce lundi, alors qu’elle assistait au conseil muinicipal de Tours, Sophie Auconie a envoyé un communiqué de presse pour indiquer qu’elle avait proposé à Marc Angenault d’être son suppléant afin de faire campagne ensemble et d’enterrer la hâche de guerre « dans l’espoir de l’alternance. » Joint par Info-Tours.fr, celui-ci répond immédiatement : « c’est non. » Et tant pis s’il n’est pas soutenu par les cadres de son parti : « je suis le candidat de mon territoire, pas du parti. De toute façon ce sont les présidentielles qui détermineront tout. »