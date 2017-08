La Vache a rocké à Ballan-Miré

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

La Vache qui Rock : qui se cache derrière ce titre ? Tout d'abord deux chanteurs Manga-Punk, un guitariste Post Rock et un batteur Baby-Métal. Cindy, Jimmy Maïkel, et Tap Tap,

Tous s'adressent à une salle pleine à majorité enfantine prête à les suivre dans un univers avec des chansons, parlant du quotidien des Kids boosté aux aventures mégaplus, où les monstres nous arrangent bien, où on danse pour apprendre à nager, où les supers héros viennent à la photo de classe.

On part même en voiture avec des Iroquois et c'est Mémé Rock qui prend le volant. Il n'y aurait pas d'histoire sans une princesse et un prince mais comme toutes les histoire il doit y avoir une fin et celle-ci s'achève par une danse endiablée sur la scène avec les enfants qui en redemandent encore et encore. En images ci-dessous...

Roger PICHOT