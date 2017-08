La Gabare jette l'encre à Savonnières

La monnaie locale tourangelle poursuit son extension.

On vous l'a présentée à plusieurs reprises et nos articles sur le sujet sont par ici pour en savoir plus, mais on va vous faire un petit résumé : la Gabare, c'est la monnaie locale de Touraine. 1€ = 1 Gabare, et l'idée est qu'avec ces billets on soutienne l'économie locale car il n'y a que sur le territoire de l'Indre-et-Loire que l'on peut l'échanger. Ca permet notamment de soutenir les producteurs tourangeaux mais aussi, grâce aux euros échangés contre des Gabares, de soutenir des projets d'entreprises engagées dans l'économie sociale et solidaire;

Plus le temps passe, plus le nombre de commerçants acceptant la Gabare progresse : un food truck présent devant la fac des Tanneurs de Tours, une confiserie de Loches et un producteur de foie gras font partie des nouveaux arrivants.

Par ailleurs, ce vendredi, une soirée autour de la Gabare est organisée à Savonnières. L'Union des commerçants et artisans de Savonnières vous invite à la soirée de lancement de La Gabare sur la commune à l'Espace Mame (face à la mairie) à partir de 19h30



20h : Projection de Demain, film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Face aux crises économiques, écologiques et sociales qui traversent nos pays, des solutions positives et concrêtes émergent, préfigurant le monde de demain. Il a eu le César du meilleur film documentaire 2016.



22h : Présentation de la La Gabare - Monnaie Locale en Touraine par l'Association "Les Planches à Gabares". La mise en circulation des Monnaies Locales Complémentaires (MLC) est une de ces solutions.



Comptoir à Gabares sur place : possibilité de changer des euros contre des gabares, à utiliser chez les commerçants, artisans, producteurs qui acceptent cette nouvelle monnaie.



Buvette et petite restauration sur place.

Entrée libre

Réservation conseillée sur vps37510@gmail.com