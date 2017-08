La St Patrick à Chambray-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Vendredi soir, les Ghillie's & Breish Jiggers étaient sur la scène de la salle Yves Renault de Chambray-lès-Tours pour nous faire partager la fête de la Saint Patrick au cœur de la musique et de la danse Irlandaise.

Des chorégraphies originales, une mise en scène innovante, des musiques variées évoquant l'ambiance des pubs irlandais, des brumes de Doolin, des montagnes ou des lacs du Connemara, un spectacle complet dans la tradition irlandaise avec aux commandes Marine Bouzat à la flûte, Philippe Carrillo à la harpe, Chloé Chaumeron Violon et chant, Dominique Chanteloup percussion et Anicet Debien à la basse et pour la danse les 8 danseuses sous la direction de Mathilde Rio.

Voici les images...

Roger PICHOT