552 Coqueplicots sur un rond-point à Chambray-lès-Tours

Une œuvre d'art lumineuse au milieu de la route.

Vendredi soir, on a pu découvrir une oeuvre d'art et en même temps le nouvel éclairage du rond-point de l'hippodrome de Chambray-lès-Tours, au sud de la ville : un espace techniquement innovant et particulièrement artistique, le tout signé Jean-Yves Barrier.

Baptisée Coqueplicots, cette oeuvre est composée 552 coqueplicots perchés à une hauteur variable de 3 à 4m. Quant à l'éclairage, il est à LED, permettant de diviser la consommation par 7 par rapport au précédent dispositif.

Roger PICHOT