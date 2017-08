70 entreprises recherchent 200 salariés en Touraine

Une journée pour l'emploi a lieu jeudi 23 mars à St-Pierre-des-Corps.

Le Pôle Emploi de Saint-Pierre-des Corps organise, en partenariat avec la mairie de Saint-Pierre-des-Corps et la Mission locale, un forum de l’emploi et de l’alternance multisectoriel le jeudi 23 mars de 13h30 à 16h30, à la salle des fêtes, Avenue de la République.



La matinée sera par ailleurs dédiée à un job dating, pour les candidats présélectionnés, par les conseillers Pôle Emploi, correspondant aux profils recherchés par les employeurs



Plus de 70 entreprises et acteurs de l’emploi et de la formation professionnelles participent à cette journée : Auchan, Carrefour, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Burger King, Effico, SNCF, LC France, Kéolis, Groupama, Vecchietti, Meccoli, Réso Touraine, Fédération de la Boulangerie, ADMR, ASSAD HAD, Pat’à pain, O2, Les Enfants d’abord, Derichebourg, Dalkia, ENEDIS, etc.



Plus de 200 opportunités d’emploi (contrats en alternance, CDD, CDI) sont à saisir dans des métiers diversifiés : opérateur, technicien, conducteur transport de marchandises ou de voyageurs, développeur informatique, employé logistique, conseiller en vente, agent polyvalent de restauration, aide à domicile, agent de nettoyage, en maintenance industrielle, téléconseillers, conseiller en banque-assurance, inventoristes…



Vous pouvez d’ores et déjà postuler sur ces offres d’emploi, sur pole-emploi.fr, via la « recherche avancée », en précisant le lieu « région Centre », et le mot clé « JOB DATING le 23 mars »



Si vous souhaitez participer au job dating le matin, le nombre de places étant limité, vous devez vous inscrire au préalable.