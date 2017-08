C'est parti pour le carnaval à St Avertin

De mercredi à dimanche.

La ville de St Avertin, la Compagnie D, le Comité des Fêtes, la Maison des Jeunes et d’autres associations de la commune préparent le carnaval à partir de ce mercredi 15 mars. Le point fort : défilé de dimanche, guidé par des chars inspirés des années 80 et animé par la Compagnie D et des musiciens.

Programme :

Jeune Public - Mercredi : Le Nouvel Atrium deviendra le temps d’un après-midi la reconstitution du Club Dorothée, émission phare des années 80 destinée aux enfants. Des épisodes de séries cultes seront diffusés ! Parmi les séries diffusées, retrouvez « Il était une fois…la Vie » qui raconte de façon ludique l’architecture et la composition des différents types cellulaires, des tissus biologiques et des organes ainsi que leurs fonctions respectives



14h30 - Nouvel Atrium

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

À partir de 5 ans Durée 1h30

+ d’infos au 02 47 48 48 85



« LA PASSION SELON SAINT THÉTISEUR » - Humour musical - Samedi : Cantiques électroniques, psaumes à modulation de fréquence ou encore prières analogiques, les quatre prêtres «New Age» ne reculent devant rien pour répandre la bonne nouvelle. Ils orchestrent de main de maître une cérémonie religieusement burlesque accompagnée par la musique des plus grands prophètes : Jean-Michel Jarre, ERA, Eurythmics, Lady Gaga et bien d’autres…

Le Quatuor Megamix propose un spectacle où se mêlent comédie, musique et danse autour de l’instrument my(s)thique de ces trente dernières années…Un pot sera offert par la ville aprés le spectacle.



Création du Quatuor Megamix (La Saugrenue)

20h30 - Nouvel Atrium

Billetterie en Mairie (et au Nouvel Atrium le soir du spectacle) / Tarifs : 7/4€ spectacle assis/placement libre

Pour toute la famille. + d’infos au 02 47 48 48 85 mais pas de réservation par téléphone.



Défilé - Dimanche : Après avoir exploré les confins de l’univers en 2016, le Carnaval vous propose cette année un retour en arrière, direction les années 80 ! La grande parade réunira les artistes de la Compagnie D, La Bandajul et les Fées Funky, la maison des jeunes, les associations locales... et vous ! Les spectateurs costumés seront les bienvenus.

Le carnaval s’achèvera en grande pompe au Jardin des Rives avec des animations, des chants et des danses aux couleurs des années 80. À l’arrivée une boisson est offerte par la Ville à l’ensemble des participants.



Départ 15h, Place George Sand.

D'après communiqué.