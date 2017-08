Samedi, Le Sport donne des Elles à Rochecorbon

Une journée squash réservée aux femmes.

Le sport donne des elles est un événement de la fédérations sportive des ASPTT qui s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.



Les licenciées féminines de la section squash de l'ASPTT Tours profitent de cette occasion pour organiser une deuxième édition de leur journée de découverte du squash pour les femmes le samedi 18 mars prochain à Rochecorbon de 10h à 16h (la 1ère édition a eu lieu le 12 mars 2016).



Cette journée ouverte à toutes permettra aux femmes de découvrir le squash et ses bienfaits à travers des cours particuliers et ce, de manière totalement gratuite. Chaque participante sera invitée à découvrir cette activité sportive à travers des animations. Elle sera en premier lieu conviée à partager un cours individuel d’une trentaine de minutes aux côtés d’un éducateur diplômé avant de pouvoir disputer un match auprès d’une licenciée du club de squash.



Deux esthéticiennes seront présentes pour prodiguer des conseils et des soins beauté



Informations pratiques :

Le 18 Mars 2017, de 10h à 16h Entrée libre et gratuite

Sur place, une équipe d’animateurs diplômés du BAFA accueilleront les enfants des participantes tout au long de la journée.

Adresse complète : 1 Quai de la Loire, Parc des Sports de Beauregard

37210 Rochecorbon Téléphone : 02 47 54 32 83

D'après communiqué.