Concert jeune public : La Vache Qui Rock à Ballan-Miré

Le 19 mars à La Parenthèse.

Les 4 Frères et Soeur de la famille «La Vache qui Rock » débarquent avec un nouvel album et ont décidé que leur show serait encore plus MEGA PLUS ! ! Promis, juré, craché, ils ont toujours la Rock'Attitude et sont gonflés à bloc pour vous faire sauter au plafond avec leurs 11 nouvelles compositions.

Un concert multi vitaminé, mené par deux chanteurs Manga-Punk, un guitariste Booggie-Rock et un batteur Baby-Métal. Boostés aux aventures MEGA PLUS, Cindy, Jimmy, Maïkeul et Tap Tap réveillent les oreilles avec des chansons parlant du quotidien des kids. On y croise des monstres qui nous arrangent bien, on y danse pour apprendre à nager et les supers héros viennent poser pour la photo de classe. On part même en voiture avec un Iroquois et c'est Mémé Rock qui prend le volant !



Dés 5 ans

Durée 1H00

D'après communiqué.