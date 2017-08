Esprit de printemps au Parc de la Rabière

On a largement dépassé les 15° cet après-midi.

Parler de la pluie et du beau temps n'a jamais fait de mal à personne. Surtout si le sujet principal de la discussion est le beau temps. "On ne sait même plus comment s'habiller" entendait-on un peu partout ce samedi à Tours. Manteau, pas manteau ? Certains ont tranché dans le vif : sans manteau, en short et en t-shirt.

Il faut dire qu'avec un beau Soleil et plus de 15°, ce 11 mars était particulièrement doux et agréable à une dizaine de jours du début officiel du printemps. De quoi encourager à la promenade, certains ont même ressorti les boules de pétanque.

L'occasion pour nous de prendre la direction de Joué-lès-Tours pour assister à l'éveil de la nature dans le Parc de la Rabière... Il fallait en profiter, dès ce dimanche retour d'une grisaille assez tenace avec un peu de pluie...