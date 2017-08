Utopia s'implante à St-Pierre-des-Corps

L'association se définit comme un mouvement citoyen d'éducation populaire.

Présidée par Emilien Cousin, l'association Utopia 37 s'installe à St-Pierre-des-Corps.

"Nous sommes un mouvement citoyen d'éducation populaire", écrit la structure, "nous souhaitons co-construire un projet de société dont l'objectif est le bien vivire afin d'imaginer une société fraternelle, écologiquement soutenable et conviviale. Nous revendiquons une méthode de construction collective et permanente d'un projet de société accessible à tou-te-s."

Parmi les objectifs d'Utopia 37 : "agir comme un trait d'union, une passerelle entre la société civile, le monde politique et institutionnel, le monde intellectuel et le monde artistique et culturel."

Un cycle de conférences sera prochainement annoncé sur St-Pierre-des-Corps. Utopia 37 sera également présente sur des événements comme le festival Terres du Son en juillet à Monts, ou la Semaine de l'Environnement de la fac des Tanneurs dès la fin de ce mois de mars.