Succès du gala annuel pour Sauve Qui Plume

C'était ce week-end à Notre-Dame-d'Oé.

L'association « Sauve qui Plume » organisait dimanche son gala annuel à la salle Oésia de Notre-Dame-d'Oé afin de soutenir son action en faveur des animaux en péril.

Créée en 2005, elle a pour mission la sauvegarde de la faune sauvage en Indre-et-Loire. Elle se donne pour but de récolter des fonds, du matériel et des énergies. Sauve Qui Plume accueille et soigne les animaux incapables, momentanément, de pourvoir à leur survie dans un seul but de les réinsérer dans leur milieu naturel.

Sous le patronage de Nello et de Fabrice Moreau du cabaret Chez Nello, accompagné par le duo Virabanda, l'après-midi fut riche en surprises. On a pu applaudir tour à tour Arry Gony le vainqueur des Nuitées Vagabondes de Langeais (prix du public), le clown Capuccino, le Ténor de l'Opéra de Tours Mickaël Chapeau (enchanteur avec Carmen) et ensuite Nessum Dorma extrait de Turandot de Puccini, c'est debout que les spectateurs l'ont applaudi. Pour terminer, le jeune et talentueux Anthony Fraysse accompagné au clavier par Arnaud Faudevet qui termina son passage sur la scène en interprétant Edith Piaf.

La fin de cet après-midi a été marquée de la remise par Fabrice Moreau d'un chèque de 10.000€ aux bénévoles de « Sauve qui Plume ». Voici les photos de Roger PICHOT et la vidéo d'Isabelle ANNO.