La tempête Zeus a aussi impacté Rochecorbon

Avec plus de 80 interventions des pompiers sur la journée de lundi, des milliers de foyers sans électricité et des vents atteignant 100km/h, la tempête Zeus n'a pas épargné l'Indre-et-Loire. Particulièrement intense dans le sud et l'ouest du département, elle a aussi touché l'agglomération de Tours comme on peut le constater sur ces photos envoyées par l'un de nos lecteurs qui habite à Rochecorbon et que l'on remercie : Jonathan Marchand.

