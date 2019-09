StorieMunicipales, 02/09/2019 - Course à l'investiture LREM ; Vers un rassemblement à gauche à Tours...

Les élections municipales auront lieu en mars prochain

StorieMunicipales, c’est votre nouvelle rubrique pour vous tenir informés des dernières infos concernant les élections municipales de pars 2020. Régulièrement, nous vous ferons un point sur les dernières informations de la campagne…

Rendez-vous les 15 et 22 mars 2020

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, rappelons d’emblée que les dates des prochaines élections municipales ont été fixées au 15 mars 2020 pour le 1er tour et au 22 mars pour le 2e tour. Pour rappel également, dans les communes de plus de 1 000 habitants, sont qualifiées au second tour les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour.

Concernant les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin est dit majoritaire, plurinominal, à deux tours. Les candidats se présentent également sur une liste, mais les électeurs peuvent modifier les listes, panacher, ajouter ou supprimer des candidats sans que le vote soit nul.

Pas d’accord entre Christophe Bouchet et Benoist Pierre à Tours

Comme nous vous le révélons sur 37°, une confrontation a été organisée par la Commission Nationale d’Investiture de La République En Marche entre Benoist Pierre, candidat soutenu par les instances départementales du parti, et Christophe Bouchet, maire sortant, membre du mouvement radical et à ce titre allié de LREM. Une entrevue pour voir si une conciliation était possible entre les deux candidats à l’investiture, qui n’a finalement abouti à aucun accord. Reste à la CNI de trancher désormais entre ces deux candidats mais aussi Françoise Amiot qui a fait elle aussi acte de candidature à l’investiture, mais qui n’avait pas été conviée à cette réunion.

Vers un rassemblement à gauche ?

A Tours, toujours, du côté des associations lancées à gauche pour préparer la campagne, l’idée d’un rassemblement fait son chemin. Que ce soit du côté des « Cogitations Citoyennes » proches d’Europe Ecologie Les Verts ou « En Avant Tours », proche du Parti Socialiste, on se montre favorables à cette idée. Des ateliers en commun ont déjà eu lieu ou sont programmés. Le rassemblement doit se faire sur la base de projets affirment-ils tous. Un rassemblement qui pourrait s’ouvrir jusqu’à « C’est au Tour(s) du Peuple, proche de la France Insoumise ? Possible, des discussions entre des membres de ce dernier collectif et « En Avant Tours » ayant même eu lieu ces derniers jours…

Vers un soutien de LREM à Cédric de Oliveira à Fondettes

Si à Tours la question d’une liste autonome ou d’un soutien au maire sortant Christophe Bouchet, semble loin d’être tranchée, ailleurs, l’implantation du parti présidentiel pourrait bien passer par un soutien aux maires en place, jugés compatibles avec la ligne politique de La République En Marche. Cela pourrait être notamment le cas à Fondettes, où selon le député de Tours, Philippe Chalumeau, LREM pourrait faire cause commune aux prochaines Municipales avec le maire de droite sortant Cédric de Oliveira (Les Républicains).