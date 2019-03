Où nettoyer la Loire ce week-end en Indre-et-Loire ?

7 opérations prévues de Chargé à Chouzé-sur-Loire.

789m3 de déchets collectées… 3 474 bénévoles répartis sur 103 points de collecte dans 15 départements… C’est le bilan de la dernière édition de l’opération J’aime la Loire Propre lancée en 2014 par Fleuves et Rivières Propres (qui agit aussi sur la Creuse, la Seille, l’Arroux, l’Allier…) et qui existe même depuis 2010 dans le Loiret. Une nouvelle expédition destinée à nettoyer les berges du fleuve royale est prévue ce samedi 2 mars de sa source à son embouchure.

« La date n’est pas choisie au hasard. Elle correspond en effet à l’époque de l’année où la végétation la plus basse, où la reproduction de oiseaux n’a pas commencé et où les saisons de chasse et de pêche sont fermées » lit-on sur le site du mouvement.

Voici les rendez-vous en Touraine :

Chargé, 9h-12h30 au départ du camping

Nazelles-Négron, 9h-12h30, au départ de la Plage d’Amboise, au bout du pont

Saint-Pierre-des-Corps, 9h-12h30, au départ du parking face à la société Liotard

Berthenay, 9h-12h30, au départ du parking face à la mairie

Langeais, 9h-12h30 au départ du port

La-Chapelle-sur-Loire, 9h-12h30 au départ du port

Choiz-sur-Loire, 9h-12h30 au départ du port

Pour en savoir plus : 06 63 85 47 99 et jaimelaloirepropre.com