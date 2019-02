Manifestation pour le tram à St-Pierre-des-Corps ce samedi 9 février

Elle reliera SPDC au Vinci.

Il n'y a pas que les Gilets Jaunes qui manifesteront ce samedi 9 février dans l'agglomération tourangelle... Le Cillectif Citoyen du Tram de St-Pierre-des-Corps sera également dans la rue pour réclamer le passage d'une ligne de tramway dans la commune située à l'Est de Tours.

Alors que Tours Métropole envisage la construction d'une seconde ligne de tram entre La Riche et Chambray à l'horizon 2025 dans le but de desservir les deux hôpitaux, de nombreux habitants de St-Pierre-des-Corps se mobilisent depuis de longs mois pour obtenir eux aussi le tram sur leur commune, afin d'améliorer les transports en direction du quartier de la Rabaterie et de la gare SNCF. Parmi leurs arguments : le fait que certains axes sont déjà prêts à accueillir des rails, sans travaux lourds. C'est le cas de l'Avenue Jean Bonnin. Les militants arguent aussi que la Rabaterie est le seul quartier sensible de l'agglo qui n'est pas encore relié au réseau de tram.

Ce week-end, ils comptent de nouveau plaider leur cause, avec le soutien de la maire communiste de la ville Marie-France Beaufils. Cela dit, si St-Pierre-des-Corps n'est pas le 1er choix pour la construction de la ligne B, le président de la Métropole Philippe Briand a annoncé le lancement des étuides en vue d'un tronçon de tram allant de Tours Centre à St-Pierre-des-Corps. Il n'exclut pas de lancer des travaux à une échéance rapide, en particulier si des recours bloquent la réalisation d'autres tronçons comme celui vers La Riche. Des études seront également lancées pour un embranchement en direction de St-Cyr-sur-Loire.

Pour revenir à la manifestation du moment, elle partira de Place Jean Moulin à 14h en direction du Palais des Congrès de Tours, au Vinci. Le cortège empruntera l'Avenue Jean Jaurès, la Rue de l'Aubrière, les avenues Blanqui et Jean Bonnin, puis le Boulevard Heurteloup. La police prévient que la circulation risque d'être perturbée.