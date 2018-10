Aux Atlantes, un homme tabassé avec acharnement samedi soir

Il est décédé des suites de ses blessures.

C’est le choc depuis ce week-end à St-Pierre-des-Corps : dès samedi soir, de premiers témoignages ont évoqué une agression très violente sur le parking des Atlantes de St-Pierre-des-Corps. Là, vers 18h, un homme de 43 ans a été battu, roué de coups, vraissemblablement par plusieurs individus, devant l’entrée du centre commercial. Et le motif à l’origine de cette agression parait plus que futile : un différend autour d’une place de parking qu'ilaurait prise alors qu'elle était "réservée" par quelqu'un d'autre.



La victime, Ali Unlu, est un chauffeur de bus de Fil Bleu qui travaille pour Keolis depuis 7 ans. Marié, père de famille et membre de la communauté turque, il résidait dans le quartier de la Rabaterie, également à St-Pierre-des-Corps.



L’homme agressé a été transporté à l’hôpital Trousseau, où il est décédé des suites de ses blessures. Un suspect a été interpellé dès samedi soir et un autre dimanche. Il s'agit de deux frères de 21 et 24 ans déjà connus de la justice. Sur Internet, des hommages et plusieurs informations circulent, y compris des photos d’un homme présenté comme l’un des agresseurs, celles-ci devant être maniées avec prudence.



Ce drame est la deuxième affaire marquante en quelques mois aux Atlantes après une agression au niveau du fast food Burger King.

Maire de la commune, Marie-France Beaufils fait état de sa "sidération" après cet "acte fou". Elle demande que les faits soient justement punis et assure la famille de la victime de son soutien.

L'agglomération a également réagi : "Profondément attristée, la Métropole souhaite que la justice fasse toute la lumière sur cette douloureuse affaire qui vient endeuiller son territoire" écrivent Philippe Briand (président) et Frédéric Augis (vice-président en charge des transports).