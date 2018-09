1 million d'euros pour refaire un quai de gare à St-Pierre-des-Corps

Il en a bien besoin.

Bientôt du neuf en gare de St-Pierre-des-Corps... Fréquentée par 10 à 12 000 voyageurs par jour, la principale gare TGV de l'agglomération tourangelle se doit d'être la plus belle possible pour donner une bonne impression aux voyageurs qui s'y arrêtent. Après un lifting de l'accueil pour ses 25 ans, l'arrivée du wifi, d'une station de récupération de colis ou de petits services sur les quais (miroir, prises électriques, jeux pour enjfants...), l'un des deux quais va être totalement reconfiguré dans les semaines qui viennent.

La SNCF annonce ce mercredi le début d'un chantier le 9 septembre sur les voies 1 et Z, celles par lesquelles transitent bon nombre de TGV. Son revêtement va être mis en état, les sièges changés et son éclairage refait à neuf. Un chantier à 1 million d'euros sur 480m de long et 3 600m².

Pendant la durée des travaux, les trains continueront de s'arrêter sur ces deux voies, car la plupart des opérations auront lieu de nuit (entre 22h et 6h) du dimanche soir au vendredi matin.

L'ensemble doit être terminé pour le 19 octobre.

A noter que de son côté, la métropole a évoqué la possibilité de changer le nom de la gare de St-Pierre-des-Corps pour mieux aiguiller les personnes qui ne connaissent pas la région. L'idée serait de lui adjoindre le mot "Tours" pour faire par exemple "Tours / St-Pierre-des-Corps" et "Tours Ville". Pour l'instant, ce dossier n'a pas abouti.