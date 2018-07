Marin et Florian : les Prodiges tourangeaux en concert ensemble

Clarinette et cor ensemble à St-Pierre-des-Corps.

Ils ont étonné et fait vibrer des millions de télespectateurs sur France 2 fin 2016 et fin 2017 dans l'émission Prodiges... Les jeunes Marin Chapoutot et Florian Le Bleis seront réunis sur la même scène à St-Pierre-des-Corps ce samedi 2 juin lors d'un concert événement où ils vont pouvoir faire découvrir leurs talents au public.

As de la clarinette, Marin s'est illustré lors de l'édition 2016 de Prodiges qu'il a remportée, tandis que Florian et son cor ont été jusqu'en finale de la dernière édition en décembre 2017, impressionnant vraiment le jury qui avait choisi le cinéma pour thème cette fois-là.

Lors de cette soirée musicale, les deux adolescents élèves au Conservatoire de l'Orchestre de la Musique de l'Air de Parissous la direction de Claude Kaesmaecker. La soirée est organisée par l'Harmonie Municipale de Saint Pierre des Corps en ouverture du Concours National d'Orchestre à Vents du dimanche 3 juin.

Petite présentation de Marin : Pour son premier album, le nouveau petit génie de la clarinette nous a préparé un cocktail détonnant de tubes et de grands classiques : de l'adagio du concerto pour clarinette de Mozart à Petite fleur de Sidney Bechet en passant par la Valse n°2 Jazz Suite de Chostakovitch et le Hautbois de Gabriel extrait de la bande originale du film Mission composée par Ennio Morricone.

Et pour en savoir plus sur Florian Le Bleis, nous l'avions rencontré dans la longueurjuste avant la diffusion de l'émission sur France 2.

Réservations pour le concert en cliquant ici.