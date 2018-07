St-Pierre-des-Corps : tir dans la vitrine d'un salon de coiffure à la Rabaterie

Personne n'a été blessé.

Ce jeudi soir, les forces de l'ordre sont mobilisées dans le quartier de la Rabaterie à St-Pierre-des-Corps... En fin d'après-midi vers 17h30, une balle a terminé sa course dans la vitrine du salon de coiffure du centre commercial, pour une raison encore inexpliquée, mais selon les éléments portés à notre connaissance le commerce n'était pas forcément visé. C'est un homme à moto qui aurait tiré en passant.

L'enquête ne fait que débuter pour l'instant : on ne connait pas l'origine de l'affaire, mais il pourrait s'agir d'un règlement de comptes entre bandes rivales. Selon plusieurs sources, l'ambiance est électrique dans le quartier avec plusieurs bagarres samedi, dimanche mais aussi lundi en fin de journée, toujours dans le secteur de la Rabaterie.

Ce jeudi soir, personne n'a été blessé mais les employées du salon de coiffure, une cliente présente à l'intérieur et des enfants qui passaient du temps sur un muret à proximité sont en état de choc. Pour l'instant, la police confirme simplement un tir et ne communique pas plus sur le sujet. La responsable du salon de coiffure annonce qu'elle va porter plainte, l'établissement devrait néanmoins rouvrir cette fin de semaine.

Ce n'est pas la première fois que des événements marquants se déroulent dans ce quartier de la Rabaterie, y compris au centre commercial. Il y a quelques mois, l'agression sexuelle d'une retraitée avait déclenché une forte mobilisation de soutien de la part des habitants et des élus locaux.