Tirs à la carabine : deux blessés légers à St-Pierre-des-Corps

Les faits se sont produits vendredi en fin de journée.

C’est une affaire qui risque d’être compliquée à élucider selon les forces de l’ordre : ce vendredi 11 mai vers 18h30, deux jeunes hommes ont été atteints par deux tirs directs de carabine au niveau des tours de l’Aubrière, dans le secteur de la Rabaterie à St-Pierre-des-Corps.



Police et pompiers se sont dirigés sur les lieux dans les minutes qui ont suivi avec des moyens importants pour les forces de l’ordre mais au final les deux victimes ne sont que très légèrement blessées : l’une a été atteinte à la main et l’autre à la jambe, par des plombs de petits calibres, « il ne s’agit pas de plaies par balle » nous indique-t-on au commissariat ce samedi matin.



Les deux hommes, soignés sur place, n’ont pas eu besoin d’être transportés à l’hôpital. Interrogés par la police, ils n’ont pas souhaité donner d’informations précises sur la personne qui a tiré ni même déposer plainte. Une enquête a été ouverte mais dans l’immédiat il n’y a pas de témoins des faits pour en dire plus.