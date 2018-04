La bOhème Urbaine : la scène musicale locale à l'honneur

C'est samedi prochain au Point Haut

15 jours après avoir accueilli les 4 ans des Ilots Electroniques, le Point Haut s'apprête à vivre une nouvelle soirée musicale le week-end prochain avec La bOhème Urbaine. Le samedi 07 avril, cette soirée organisée par les groupes locaux et l'association "Les sons du sous sol" propose au public de venir s'amuser entre 19h et 03h et de profiter des sons des groupes locaux les plus tendances du moment : LVOE, Chevalien, Plage 84, Arno N'Joy (DJ Set) et Thé Vanille.

Une soirée née de l'envie de proposer aux Tourangeaux un événement original et festif. Outre les concerts, plusieurs surprises sont programmées, les arts graphiques seront aussi à l'honneur. A noter que l'entrée est à prix libre. Sur place, une buvette avec de la bière artisanale et locale (La Loère et La P'tite Maiz') sera proposée ainsi qu'un food truck (La Gourmande).

Pour le déplacement, des navettes gratuites (places limitées à 53 personnes par rotation) sont également disponibles au départ de la gare de Tours.

ALLER (Gare de Tours -> Point H^UT) : 19h00 - 19h45 - 20h30 - 21h15

RETOUR (Point H^UT -> Gare de Tours) : 01h00 - 01h45 - 02h30 - 03h15



Un petit avant goût de ce qui vous attend

Thé Vanille

LVOE

CHEVALIEN

Plage 84

Arno N'Joy - DJ résident Les Îlots Électroniques