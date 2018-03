Grève à Carrefour : le magasin de Saint-Pierre-des-Corps bloqué pour la journée

Un mouvement de grève national a lieu ce jour

Une centaine de salariés et les syndicats du magasin Carrefour des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps sont en grève ce samedi 31 mars. Une grève qui s'inscrit dans un mouvement national contre l'annonce de la suppression de plus de 2000 emplois en janvier dernier, mais aussi le passage en gérance de plusieurs hypermarchés (celui des Atlantes ne serait pas concerné). Les salariés dénoncent également un dialogue social de plus en plus complexe et certains évoquent même "un sentiment de mépris", prenant en exemplele montant de la participation aux bénéfice annuelle qui avait été annoncée cette année de 57 euros, contre 610 l'an dernier. Et si la direction a proposé depuis de relever ce montant à 407 euros, les syndicats estiment que ce n'est toujours pas assez en comparaison aux 356 millions d'euros de dividendes que vont toucher les actionnaires dans le même temps.

A Saint-Pierre-des-Corps, les salariés manifestent depuis 7h30 et ont bloqué les accès dès l'ouverture à 8h30. Si les clients peuvent passer dans la galerie commerciale, les accès à l'hypermarché sont en revanche difficiles voire impossibles, les manifestants ayant bloqué les accès avec des charriots. Le blocage devrait se poursuivre toute la journée. En ce week-end de Pâques, généralement porteur pour les affaires, l'enseigne pourrait perdre plusieurs centaines de milliers d'euros.

photo : image d'archives