Coups de feu à Saint-Pierre-des-Corps : la voiture de Frédéric Augis touchée par une balle perdue

Un incident qui n'a fait heureusement aucun blessé.

Lundi dernier, en revenant d'un déplacement et en descendant à Saint-Pierre-des-Corps, le maire de Joué-lès-Tours Frédéric Augis, a eu la mauvaise surprise de retrouver un impact de balle dans la carrosserie de sa voiture garée à proximité de la gare TGV, avec la balle en question coincée à l'intérieur du véhicule.

Un incident sans conséquences, si ce n'est matérielles (la voiture étant immobilisée le temps de l'enquête et de l'expertise). Mais l'épisode aurait pu avoir une issue plus dramatique. Selon des sources policières, plusieurs coups de feu ont eu lieu en effet vers 21h30 ce lundi 5 mars dans le secteur Anatole France et République aux abords de la gare TGV, peu de temps avant l'arrivée de l'élu.

Plusieurs impacts de balles ont été retrouvés dans le secteur et des témoins affirment avoir vu des voitures se poursuivre. L'enquête serait toujours en cours pour en déterminer les causes. La fusillade n'aurait fait aucun blessé selon nos informations.

Photo : impact de balle sur la voiture de Frédéric Augis