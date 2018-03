Collecte 2018 réussie pour les Restos du Coeur d'Indre-et-Loire

Notamment à St-Pierre-des-Corps.

Comme chaque année à la fin de l'hiver, les Restos du Coeur lancent une grande collecte dans les supermarchés d'Indre-et-Loire afin de récupérer des aliments non périssables qui pourront être distribués dans les prochaines semaines et les prochains mois aux plus démunis. 125 supermarchés et hypermarchés tourangeaux accueillaient les bénévoles pour cette édition 2018.

Organisée cette année du 9 au 11 mars, l'opération a été un succès : "on connaîtra les chiffres définitifs dans la semaine mais on devrait faire au moins aussi bien que l'an dernier soit 118 tonnes récoltées" note ce lundi le président départemental des Restos, Maurice Diot. Si une baisse des dons a été observée dans certains magasins, d'autres clients ont été très généreux notamment ceux du Carrefour de St-Pierre-des-Corps : "on y a récupéré une tonne de denrées en plus que l'an dernier."

Même après la fin de la collecte, il reste possible d'aider les Restos du Coeur d'Indre-et-Loire : "nous recherchons toujours des bénévoles, notamment des chauffeurs de poids lourds car nous en avons seulement 4. On a aussi toujours besoin de monde à l'entrepôt pour le tri des dons, préparer les commandes, faire de la manutention." Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'association en Indre-et-Loire.