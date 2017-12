Pompiers : Une Sainte-Barbe originale à Saint-Pierre-des-Corps

Les pompiers de Saint-Pierre ont investi le Point Haut

Cette année, les pompiers du centre de secours de Saint-Pierre-des-Corps, dirigé par le Capitaine Yannick Desbourdes, avaient décidé d'innover pour la Sainte-Barbe en délocalisant la cérémonie, les discours mais aussi les festivités liées, au Point Haut.

C'est donc dans la cour du Point Haut, lieu d'ordinaire dédié à la création artistique, que s'est tenue la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe. Une cérémonie au cours de laquelle les officiers et la maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, ont remis des médailles et galons de promotions à plusieurs pompiers de ce centre de secours dynamique qui est composé de 22 sapeurs-pompiers et d'autant de JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers). L'an passé, ce sont plus de 800 interventions que les pompiers de Saint-Pierre-des-Corps ont réalisé sur la commune a rappelé le chef de centre Yannick Desbourdes.

Une fois le protocole achevé, la soirée s'est poursuivie par le verre de l'amitié puis par une soirée à l'intérieur de la grande halle, le tout animé par La Compagnie Off.