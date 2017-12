Saint-Pierre-des-Corps : La salle des mariages transformée en salon de musique

Dans le cadre d'un rendez-vous insolite.

La salle des mariages de l'Hôtel de Ville de Saint-Pierre-des-Corps va recevoir un événement original mardi 5 décembre (à 15h). Ce jour-là, la salle sera en effet transformée en salon pour accueillir un « salon de musique » sur le modèle des « 1 salon, 2 musiciens » organisés régulièrement depuis plusieurs années par le Petit Faucheux et l'association Cultures du Cœur.

Ce concept créé par le contrebassiste Sébastien Boisseau propose un « moment de partage culturel » original. Accompagné d'un ou deux musiciens invités, il propose une rencontre axé sur la proximité, alternant moments musicaux et échanges avec le public. A mi-chemin entre le concert et la rencontre, ces salons de musique sont des instants d'échanges riches entre les musiciens et des spectateurs souvent néophytes en terme de jazz et de musiques improvisées. Des échanges facilités par l'ambiance cocooning de ces rendez-vous. Ce sera de nouveau le cas pour la salle des mariages qui sera complètement transformée en un espace chaleureux et intimiste.

Et pour ce salon de musique à Saint-Pierre-des-Corps, Sébastien Boisseau sera accompagné par Olivier Lefrançois mais aussi Dominique A !!!! Les trois artistes seront présent également au Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps pour une table ronde animée par la Ligue de L'Enseignement 37.

photo (c) Le Petit Faucheux