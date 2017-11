Le Stud Records : au bonheur des musiciens

Nouveau à Saint-Pierre-des-Corps, le Stud Records entend proposer un lieu professionnel pour les musiciens.

A la tête du Stud Records, on retrouve Fred Vialet. Ce dernier est loin d'être un inconnu dans le milieu de la musique. Musicien et ingénieur du son, Fred a écumé le milieu musical depuis une vingtaine d'années. Un expérience qu'il entend se servir aujourd'hui pour mener à bien son nouveau projet professionnel. A la tête du Stud Records, qu'il a ouvert en compagnie de Phoenix Events, dont les locaux sont attenants, Fred Vialet veut proposer un lieu chaleureux répondant aux besoins de tous les groupes en terme de confort et de technique.

Dans ses locaux on retrouve ainsi un studio de répétition et d'enregistrement répondant aux conditions que l'on retrouve en live, ainsi qu'une régie équipée pour le mixage des enregistrements. « L'objectif est de proposer des conditions professionnelles aux groupes, nous avons fait en sorte que cela puisse répondre aux groupes pro ». Ouvert le mois dernier, le Stud Records a déjà séduit ses premiers groupes et Fred espère pouvoir attirer plusieurs groupes locaux. « Cela répond à une demande, les studios dans le coin étant souvent victimes de leur succès » explique-t-il. Un accueil artistique qui vient en complément de la deuxième activité du Stud Records : la vente de matériel : batteries, micros, baguettes, cordes de guitare...

Et pour voir plus loin, Fred Vialet espère pouvoir intéresser des labels parisiens. « Nous sommes à 1 heure de Paris, nous avons un studio tout équipé, ouvert 7/7 » avance-t-il comme argument. Autre argument qui pourrait le devenir, la possible réouverture de la salle de 300 places de Phoenix Events, espéré d'ici un an. Entre Le Stud Records et Phoenix Events, il y aurait alors un véritable complexe complet pour les groupes musicaux.

