Fin octobre, un nouveau rond-point au nord de Saint-Cyr-sur-Loire

Les travaux viennent de débuter. Avec des perturbations.

Il y a du nouveau en ce moment dans le secteur de la clinique de l'Alliance à St Cyr : l'hôpital privé a achevé son extension et la zone Equatop poursuit sa densification. Autant de facteurs qui engorgent la circulation. Selon Tours Métropole, garder un carrefour à feux entre le Boulevard André-Georges Voisin et l'Avenue Pierre-Gilles de Gennes n'était plus possible : trop de ralentissements. Désormais, place au rond-point.

Débutés le 24 juin, les travaux doivent durer 4 mois.

Le rond-point en question sera décoré avec un massif paysagé, l'éclairage public refait dans le secteur et la circulation sans doute plus fluide pour accéder à la zone et à l'établissement de santé. Tout ça pour 800 000€ financés par l'agglo et la ville de St Cyr.

Voici le planning complet :

Phase 1 jusqu'au 2 août : Aménagement du demi-anneau sud. Fermeture de la rue de la Fontaine de Mié. Une déviation est mise en place par les rues des Bordiers et de la Pinauderie. Pendant les travaux, l’accès à la concession automobile sera possible via la rue Guy Baillereau.

Phase 2 du 5 au 30 août : aménagement du demi-anneau nord. Conditions de circulation : réouverture de la rue de la Fontaine de Mié. Fermeture de la rue Pierre-Gilles de Gennes, des déviations seront mises en places via les rues de la Fontaine de Mié, Thérèse et René Planiol, Mireille Brochier et la route de Rouziers.

Phase 3 du 2 septembre à la fin des travaux : Aménagement de l’ilot central. Conditions de circulation : les voies sur le secteur des travaux seront rouvertes intégralement à la circulation.

Phase 4 fin octobre : Mise en œuvre des revêtements (travaux de nuit). Conditions de circulation : fermeture du boulevard au droit des travaux et des voies adjacentes.

Pendant les 4 mois de travaux, la circulation sera maintenue dans les deux sens sur le boulevard André-Georges Voisin et la desserte des bus assurée.