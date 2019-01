A Saint-Cyr-sur-Loire : le cadre de vie comme priorité

Avec notamment trois projets qui vont voir le jour cette année.

C'est un exercice que l'homme apprécie particulièrement. L'occasion pour lui généralement d'assurer le show face à un public forcément conquis. La traditionnelle cérémonie des vœux de Saint-Cyr-sur-Loire s'est ainsi tenue vendredi dernier dans une salle Escale pleine à craquer et avec un premier rang de personnalités politiques garni.

Un signe qui prouve l'importance et l'influence qu'a toujours Philippe Briand dans le département. Si on le disait un temps usé et fatigué, le maire de Saint-Cyr-sur-Loire et président de Tours Métropole, prouve au contraire depuis plusieurs mois qu'il reste « le patron » comme l'appelent certains.

« Un patron » à l'aise donc face à l'exercice, parlant pendant plus d'une heure, distillant quelques petites phrases, jouant sur la carte de l'humour parfois, puis prenant un ton plus sérieux pour parler des difficultés des collectivités locales mais aussi de la bonne santé financière de sa commune avec un endettement par habitant en baisse.

Nouvelle école, poursuite de Central Parc et aménagement du côteau de la Loire

Côté projets, l'année 2019 sera dans la continuité de ce qui est fait. Premier grand projet, la poursuite de « Central Parc », un vaste projet immobilier sur le nord de la commune. Un projet en plusieurs tranches et dont le premier volet sera livré en septembre 2019 avec 220 logements. Plus de 400 suivront dans les deux tranches suivantes. Un projet dont Philippe Briand se montre fier, notamment parce qu'il offre un « beau cadre de vie » avec un parc central et "sans trop de densité". Un projet où sera installée la future crèche également (de 28 places) ainsi qu'une maison de quartier.

Le cadre de vie c'est un thème au cœur des discours réguliers de Philippe Briand. Un thème dont il sera question également avec le lancement de l'aménagement du côteau de la Loire autour de la mairie. Un aménagement avant tout paysager, mettant l'accent sur des liaisons douces qui va permettre de requalifier l'ensemble du cœur de ville.

Le troisième grand projet de l'année à Saint-Cyr-sur-Loire, ce sera l'ouverture à la rentrée de septembre 2019 du nouveau groupe scolaire avenue de la République (en photo). Celui-ci remplacera les écoles Honoré de Balzac, Anatole France, République et Jean Moulin. Le nouvel ensemble de 13 classes (5 maternelles et 8 primaires) intègrera également un gymnase semi-enterré. 330 élèves y sont attendus.

Mathieu Giua