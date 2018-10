La mode contre le cancer du sein à St-Cyr-sur-Loire

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Octobre Rose est un événement national, dont l'objectif est de sensibiliser au dépistage du cancer du sein pour les femmes dès 50 ans via une mammographie tous les deux ans.



Une nouvelle fois, Saint-Cyr-sur-Loire s'est engagée en étant partenaire de l'opération. Ce 24 octobre au soir, le public venu nombreux a pu découvrir sur scène, durant une heure trente, un élégant défilé de mode à l'image de toutes ces femmes qui se battent pour profiter de la vie et d'un spectacle de danse de Cabaret, l'ensemble étant organisé par LouGuéry Agency et Laura Touraine du Pôle Santé Vinci.



Des patientes opérées du sein et mannequins professionnels se sont succédés pour présenter des collections variées (prêt à porter, lingerie, maillots de bain, accessoires...).



Des créations signées par :



- Laurence Baudouin pour la Boutique l'Atelier

- Chantelle Lecourt (Channy)

- Nolwenn Lavanant

- Chrystelle Baudet

- Amoena, marque de lingerie adaptée



Le tout rythmé par le chanteur Jekyll Wood, la chanteuse Angèle accompagné de Maxime au piano et des Talents Aiguilles.



Cette belle aventure humaine représentée par des talents locaux et 39 modèles pleines d'énergie, le travail de la mise en lumière de créations originale avec des thèmes musicaux forts, de la danse et de la superbe mise en scène à la fois glamour, dynamique, joyeuse ont accentué et contribué pleinement à ce très beau succès, tellement de succès qu'une centaine de personnes n'ont pu y assister (complet en moins de deux semaines).

Voici les photos de la soirée par Patricia Pireyre :