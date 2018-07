Des chevaux pour aider les Enfants du Mékong

L'association Enfants du Mékong organise ce dimanche 1er juillet un événement autour des sports équestres.

Le dimanche 1er juillet s'annonce comme un rendez-vous important pour les Tourangeaux amoureux de sports équestres. Au programme : des jeux, des baptêmes de poneys, des démonstrations de dressage, des sauts d’obstacles et même une remise de diplômes pour les plus jeunes. C'est l'association Enfants du Mékong qui organise cette journée au centre équestre de la Grenadière à Saint-Cyr-sur-Loire. Avec cet événement, elle cherche à faire connaître son travail, à récolter des dons. La totalité des bénéfices liés aux entrées lui sera d'ailleurs reversée.

Les enfants du Mékong est une association qui favorise l'accès à l'éducation aux enfants d'Asie du Sud-Est (7 pays au total). Après 60 années d’existence, ce sont 22 000 enfants qui ont été parrainés. Pour seulement 28€/mois, un parrainage permet de couvrir les frais de scolarité d'un enfant. Il s'agit d'un accompagnement complet et l’association fait en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. À Tours elle est implantée depuis 25 ans. On compte actuellement entre 220 et 250 parrains en Indre-et-Loire. Ceux-ci sont en contact réguliers avec leurs filleuls.

Cette journée sera l'occasion de se renseigner sur les parrainages ou simplement d'aider ponctuellement l'association, tout en découvrant les sports équestres.

Le Monde du Cheval présenté par l'association Enfants du Mékong

Dimanche 1er juillet – 10h à 18h

Centre équestre de la Grenadière à Saint-Cyr-sur-Loire

10€ par personne, 20€ par famille (2 adultes + 2 enfants max.).