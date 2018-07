St-Cyr-sur-Loire a fêté la musique

Les photos d'Info-Tours.fr.

Vendredi soir, à l'occasion de la Fête de la Musique, les commerçants de la Galerie Auchan de St-Cyr-sur-Loire ont accueilli de nombreux groupes se sont produits sur scène à la Brasserie « Le Bouchon » devant un public venu nombreux écouter, découvrir et applaudir sur scène : Red is Dead, Hon Chibers, Gosling Green, Groupe Music, Sergent Hendrix avec en clôture, Arcadya, groupe de Rock français blésois formé en 2011 composé de 5 membres, Julien Mirq au chant, Ronan Le Maître et Grégory Maillier aux guitare, Bruno Soulier à la batterie et Benoît Girod à la basse, naviguant entre Rock français et chanson à texte, présentait leur trio électro-acoustique. Ils partagent l'affiche avec des artistes tels qu'Axel Bauer, Sinsémilia et se sont affirmés à travers plus d'une centaine de concerts dans toute la région Centre-Val de Loire et sur Paris.

Patricia Pireyre