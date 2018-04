Nuit de confidences pour Bruissements d'Elles

Une belle pièce de la Compagnie La Clef

Le Festival Bruissements d’Elles se termine en apothéose au Manoir de la Tour, à Saint Cyr sur Loire avec Confidences Nocturnes.

Une salle intimiste pleine, deux comédiennes Valérie Lesage et Sandrine Gréaume, un texte d’Olivier Bordaçarre, un décor se résumant à un lit et deux poufs et nous voilà embraqués dans un huis-clos et une nuit de confidences.

Hermione et Rosalynde, parlent sans détour avec tact et sensibilité. L’une veut savoir comment accéder au plaisir, la seconde prétend en vivre toutes saveurs.

Pendant une heure que dure la pièce, ces deux femmes vont se découvrir et s’avouer finalement leurs solitudes, leurs faiblesses, et leurs espoirs.

De dévoilements en non-dits, la pièce interroge avec humour un sujet tabou : le corps, la relation à l’autre, le plaisir, sans jamais tomber dans la vulgarité, la pièce est agréable, très bien jouée par deux comédiennes Valérie Lesage et Sandrine Gréaume, qui portent le texte finement ciselé d’Olivier Bordaçarre, avec talent.

Roger Pichot