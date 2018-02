Les bons tuyaux de "Permis de Reconstruire"

C’était hier à l’Escale de St Cyr sur Loire, dans un univers « futuristico-industriel ».

Des flûtes déclinées sous toutes les formes, des percussions abracadabrantesques, Permis de Reconstruire est un spectacle musical basé sur l'emploi d'instruments construits en tubes de PVC, formant une machine capricieuse que deux ouvriers contraints par des tâches obsolètes s’évertuent à entretenir...

Un spectacle détonnant, conçu et interprété par des artistes multi-arts : Pierre Blavette, co-auteur du spectacle jeune public « Jérémie et le tamanoir », Jérémie Boudsocq qui dirige désormais un « Choeur POP » d’étudiants au sein de l’université François Rabelais de Tours, l’ensemble Voice for Gospel, et Julien Poulain, membre fondateur du collectif de productions audiovisuelles « La Pâte à Films 3 ».

Comme prévu, la machine s’est emballée en offrant de très belles prestations musicales propagées par des ondes sonores. Rempli d’humour et de poésie "Permis de Reconstruire" a conquis petits et grands grâce à sa créativité sans limite. A noter que la première partie a été assurée par des élèves de l’Ecole municipale de musique.

Patricia Pireyre