Le Chapiteau du Livre c'est fini

L'association organisatrice a annoncé sa dissolution sur fond de désaccord avec la Mairie de Saint-Cyr.

C'était un événement littéraire phare en Touraine, le Chapiteau du Livre, initié par Jean-Yves Couteau, avait trouvé sa place tous les ans au printemps en faisant venir de nombreux auteurs et un public toujours fidèle. Installé dans le parc de la Perraudière près de la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, cet événement constituait un temps fort culturel mais aussi un outil de rayonnement de la commune située sur la rive nord de la Loire.

L'événement avait même réussi à se maintenir et trouver un nouveau souffle après la disparition de son créateur, Jean-Yves Couteau l'an passé, grâce à la centaine de bénévoles actifs dans l'association "Les amis du Chapiteau du Livre" qui portait la manifestation.

Un événement qu'il faudra désormais conjuguer au passé, l'association ayant publié un communiqué ce mercredi pour annoncer sa dissolution face à l'inquiétude sur l'avenir.

En cause selon le communiqué : la volonté de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire de ne plus accepter les installations présentes ces dernières années, mais aussi une possible baisse de subventions à venir. "Le lien de confiance est rompue" écrit même Monique Lefaucheur, la présidente des "Amis du Chapiteau du Livre". Conséquence, lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire le 20 octobre dernier, les 118 membres présents ont voté à 91,5% la dissolution de l’Association.

L'association qui employait une salariée, préparait la 10e édition du Chapiteau du Livre qui devait se tenir fin mai 2018.