Batterie de réunions publiques pour Augustin Chazal

Il représente le mouvement 577 aux législatives sur le nord-ouest de la Touraine.

Quand on est inconnu, il faut tout tenter pour sortir du bois. C'est semble-t-il la stratégie du mouvement 577 pour la France qui inonde les rédactions de communiqués de presse depuis plusieurs semaines en vue des élections législatives des 11 et 18 juin.

Parmi eux, Augustin Chazal sur le nord-ouest (Bourgueil, Langeais, St-Cyr-sur-Loire...) qui se sent pousser des ailes depuis que Philippe Briand (président LR de la métropole de Tours et député sortant) a annoncé son choix de ne pas se réprésenter, adoubant son fidèle Fabrice Boigard pour prendre sa suite. "Le parti LR n'a plus de candidat investi sur la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire" prétend Augustin Chazal s'appuyant sur l'absence de commission d'investiture au sein du parti.

Et ensuite, il se prend à rêver : "J'appelle au rassemblement de la droite et du centre autour de ma candidature afin de ne pas diviser les voix à droite. J'invite les responsables du parti LR à faire preuve de responsabilité et ne pas investir en dernière minute un candidat de substitution et de division."

Sur le terrain, il prévoit une longue liste de réunions pour présenter son programme :

Mercredi 17 mai 2017 à 19h: Neuillé-Pont-Pierre

Maison des associations

Route de Paris



Vendredi 19 mai 2017 : Bourgueil 19h

Salle Chantal-Jeandrot

4 rue Chaumeton



Lundi 22 mai 2017 à 20h30 : Savigné-sur-Lathan

Salle des fêtes

Rue du Kiosque



Mardi 23 mai 2017 à 18h : Cléré-les-Pins

Salle du stade

2, Avenue du Stade



Lundi 29 mai 2017 Langeais à 19h

Espace Jean-Hugues Anglades

Place Léon Boyer



Mardi 30 mai 2017 Cinq-mars-la-Pile à 19h

Salle des fêtes

Route de Langeais



Mercredi 31 mai 2017 Luynes à 19H

Salle des fêtes

Rue des Halles



Jeudi 1er juin 2017 Neuvy-le-Roi à 19h

Salle d'accueil

15 rue Neuve



Vendredi 2 juin 2017 Saint-Cyr-sur-Loire à 20h

Salle Rabelais (ancienne mairie)

26 place de la mairie