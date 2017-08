Patrick de Carolis, Loïk Le Floch, Natacha Polony... au Chapiteau du Livre

Le festival littéraire dévoile son programme.

Les 20 et 21 mai ce sera la 9ème édition du Chapiteau du Livre à St-Cyr-sur-Loire. Que nous réserve l'un des plus grands événements littéraires de la Touraine ? Les organisateurs viennent de dévoiler le programme avec 230 auteurs attendus sur le week-end tout près de la mairie de la commune (entrée gratuite).

Voici une première liste d'écrivains présents sous le chapiteau :

Alexandra Alévêque / Jérôme Attal / François Bagnaud / Laurent Bettoni / Allain Bougrain Dubourg / Eric Bouhier / Steevy Boulay / Benjamin Brillaud / Mireille Calmel / Jérôme Chantreau / Michel Chevalet / Frédéric Couderc / Fabrice D'Almeida / Patrick de Carolis / Vladimir de Gmeline / Jean-Louis Debré / François Xavier Dillard / Maureen Dor / Evelyne Dress / Arthur Dreyfus / Patrice Duhamel / Cécilia Dutter / Guillaume Evin / Christophe Felder / Lorraine Fouchet / Eric Genetet / Gordon Zola / Frédéric Gros / Chrsitne Haas / Frédérique Hebrard / Patrick Hernandez / Daniel Lacotte / Gilles Laporte / Loïk Le Floch Prigent / Fabien Lecoeuvre / Bernard Lecomte / Agnès Ledig / Evelyne Lever / Etienne Liebig / Maryam Madjidi / Agnès Michaux / Jean-Paul Naddeo / Philippe Pascot / Natacha Polony / Nicolas Robin / Gonzague Saint-Bris / Renaud Santa Maria / Jacques Santamaria / Francesca Sardou / Dominique Verdheillan / Yves Viollier / Léa Wiazemsky...



Et le programme :

VENDREDI

- Journée des Scolaires (700 élèves)

- 20h30 : Soirée-débat avant-première animée par Nathalie Saint-Cricq

Avec Fabrice d'Almeida (Historien et auteur), Jean-Louis Debré (Homme politique et auteur), Vladimir Fédorovski (auteur et ancien Diplomate russe), Evelyne Lever (Historienne et auteure). Thème : "Tirer les leçons de l'Histoire : mythe ou réalité".



SAMEDI



- 11h à 19h : 230 auteurs nationaux en dédicace

- 14h30 : remise des Prix littéraires.

- 16h : concert de Joël Favreau, guitariste de Georges Brassens.

- 17h : vente aux enchères de livres anciens.



DIMANCHE



- 10h à 18h : 230 auteurs nationaux en dédicace

- 14h30 : Grande Dictée – remise des prix à 17h (inscription sur www.chapiteau-du-livre.com)

- 15h et 16h : Spectacle enfants (3 à 10 ans).



SAMEDI ET DIMANCHE



- Conversations littéraires.

- Espace « Lecture pour tous - accessibilité – numérique – audio ».

- Animations et stands Associations.

- Restauration sur place.