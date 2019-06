Bric A Notes : un festival à partager en famille

C'est au domaine de Cangé de Saint-Avertin dimanche 23 juin.

Pour la 3e année, Bric à Notes, s'installe au domaine de Cangé à Saint-Avertin ce week-end. Au programme, une journée pour les scolaires vendredi (plus de 2000 jeunes attendus) et une autre tout public dimanche 23 juin.

Bric à Notes c'est un festival jeune public, existant depuis 7 ans et tenu par l'association éponyme. De la première édition en juin 2012 à celle de 2018 l'an passé à Cangé, Bric à Notes n'a cessé de trouver sa place dans l'agenda culturel du département. L'an passé ce sont ainsi plus 1700 festivaliers qui s'étaient déplacés pour la journée tout public.

Une réussite grâce à l'implication de la centaine de bénévoles qui travaillent sur l'événement. Bric à Notes c'est en effet un festival « pour petits » mais conçu comme un festival « pour grands ».

Ici on retrouve tous les éléments d'un festival classique, avec ses scènes, ses espaces détente, restauration, buvette... mais adapté aux plus jeunes, la cible principale étant les 0-12 ans. Principale, seulement, car l'événement est pensé pour toute la famille, et les plus grands peuvent s'y amuser et profiter également grâce aux différents espaces ludiques présents sur le joli site du domaine de Cangé : grands jeux en bois, instrumentarium, expression artistique, lecture...

Et puis il y a la musique, au cœur du projet et là encore, la programmation sera faite pour tous. Cette année on retrouvera ainsi un spectacle musical pour les 0-3 ans avec La Cie Rebondire et son spectacle « Albums & Comptines... en vadrouille », d'autres plus destinés aux 4-12 ans comme Rit Qui Qui avec « Les Vacances A,B,C », Mamuni Maloya et « Pou ou mon Zenfan » ou Gimick avec « Planète Groove ». On retrouvera également la fanfare afro-beat Jumbo System qui a récemment emballé le festival Les Années Joué, ou encore le dernier spectacle circassien de La Famille Moralès « Qui sommes nous-je ? ».

C'est à vivre et à profiter ce dimanche 23 juin à partir de 9h30 au domaine de Cangé, l'entrée est à 10 euros en prévente et 12 euros sur place.

Toutes les informations utiles sur www.bricanotes.fr

Photo : festival Bric A Notes 2018