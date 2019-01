Dominique A, Radio Elvis, Dominique Dalcan, Foé... à l'Intime festival

Du 31 janvier au 02 février.

Pour tout vous dire, c'est un de week-ends préférés. L'un de ceux que l'on attend le plus chaque année. Niché entre fin janvier et début février, l'Intime festival est souvent une bonne occasion d'affronter l'hiver, de quitter la couette, pour aller se réchauffer le coeur et le corps du côté de Saint-Avertin.

La 11e édition qui se déroulera du 31 janvier au 02 février prochain ne dérogera pas à la règle. Une fois encore, l'équipe culturelle de Saint-Avertin, à commencer par Joao Goncalves à la programmation, ont concocté une édition chaleureuse. Au programme, Dominique Dalcan, Dominique A ou encore Radio Elvis... rien que ça, et plus encore puisque cet Intime Festival revient avec trois soirées et 8 concerts au total !

Cela débutera jeudi 31 janvier avec Dominique Dalcan, en tête d'affiche de la soirée. Victoire de la musique 2018 dans la catégorie "musiques électroniques", Dominique Dalcan c'est 25 ans de carrière passés à explorer les sons et les émotions. Il viendra présenter le live de son projet « Tempérance ». Un live audacieux entre électro, pop et soul, accompagné de vidéos projetées.

Il partagera la scène avec Blow, et leur pop enivrante et dansante, ainsi que par les Tourangeaux Seyhn Sohl et leur univers fantastique.

Vendredi 01 février, nous vous parlerons par trop de la soirée, celle-ci étant déjà complète. La faute à la venue de l'immense Dominique A, qui sera accompagné ce soir-là par Musset.

On passe donc directement au samedi 02 février avec en tête d'affiche les excellents Radio Elvis (dont vous pouvez retrouver l'interview aujourd'hui sur 37°). A leur côté, on retrouve le Toulousain Foé, poète aux mélodies prenantes, ainsi que la douceur du duo tourangeau Grande.

Tarifs par soir : 16/12/9 €

Lien vers la billetterie du jeudi 31 janvier.

Lien vers la billetterie du samedi 02 février.