La semaine prochaine, St Avertin devient (presque) une commune corse

Le Soleil et la chaleur en moins.

Si je vous dis Corse vous pensez forcément à...

De super selfies devant des paysages splendies...

Des petites routes sinueuses...

Du jambon, corse

Et bien sûr le drapeau :

Imagez tout ça au coeur de la Touraine, à St Avertin ! Si, si : la commune organise une semaine corse du 12 au 17 novembre.

Voici nos éléments préférés dans le programme :

- Spécialités corses sur le marché

Mercredi 14 novembre - 8h à 12h - Place de la Marne



- Projection du film "L'Enquête Corse"

Comédie française, de Alain Ber¬bérian avec Christian Clavier, Jean Reno

Mercredi 14 novembre - 17h30

Maison des Jeunes – Rue de la Bellerie – Entrée libre



- Conférence littéraire sur la diaspora corse

Natif d'Ajaccio, professeur en université, ancien chargé de cours à Corte, Jean-Pierre Castellani évoquera l’itinéraire et le destin de ces corses ou personnes d’ascendance corse vivant ou ayant vécu à l’extérieur de la Corse, un réseau complexe mais passionnant qu’on appelle habituellement la Diaspora, concept ambigu et pourtant bien réel dans le cas de la Corse, depuis toujours. Dans son désir de renaissance et en quête d’un élan nouveau après plusieurs décennies d’abandon ou de crise, la Corse cherche à réunir les communautés restées dans l’île et celles qui en sont parties momentanément pour construire un destin commun qui dépasse

les séparations douloureuses du passé.

Jeudi 15 novembre - 20h

Cellier de Cangé - 126, rue de Cangé - Entrée libre



- Concert du groupe Oghji E Dumani et de la chorale I Tragulini

Oghji e dumani est un groupe originaire de Corse ayant baigné dans la culture insulaire depuis son plus jeune âge. Les trois musiciens maîtrisent la polyphonie aussi bien que la musique corse instrumentalisée. Mêlant créations, musiques traditionnelles et polyphonie, Oghji e dumani propose un voyage musical et culturel à travers la Corse en s’inspirant également de certaines musiques du monde.

Jeudi 15 novembre - 20h30

Nouvel Atrium - 8 boulevard Paul Doumer - Entrée libre