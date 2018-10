Les lectures musicales de Michael Lonsdale à St Avertin

Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

Ce mardi, le Nouvel Atrium ouvrait sa saison culturelle 2018-2019 avec la lecture musicale menée par Michael Lonsdale accompagné de Nicolas Celoro au piano.



Même s'il est apparu fragile sur scène, le comédien a fait revivre, grâce à sa voix (et quelle voix !) la vie tumultueuse et intense de Ludwig van Beethoven. Le pianiste jouait en alternance certaines des pièces fortes des œuvres du musicien : la Sonate au clair de Lune et la Sonate pathétique notamment. Ces morceaux bien connus de son répertoire ont permis d'illustrer les passages marquants de son existence riche de rencontres mais aussi de drames.



La prochaine soirée programmée au Nouvel Atrium sera consacrée à Jean-Louis Murat qui présentera son 18ème album : Il Francese le 8 novembre.

Claire Vinson