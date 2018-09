Saint-Avertin surfe sur la vague

L'événement se poursuit ce dimanche

C'est un rendez-vous de rentrée à la fois ludique et sportif qui est proposé au Jardin des Rives ce week-end à Saint-Avertin. "La Vague", son nom, est en effet un festival consacré à la glisse. Plusieurs sports sont proposés ainsi en initiation : simulateur de surf, skimpark (Bassin de glisse), chute libre, BMX freestyle... Chacun peut s'y essayer, petits ou grands. Un événement familial qui a séduit un public de curieux ce samedi et il devrait en être de même ce dimanche. Ce qui confirme que le public saint-avertinois est plutôt friand de ce type de disciplines, comme l'avait déjà montré le succès de Riding Park, l'événement autour de la culture du skate et du BMX qui était organisé par l'association Komavan jusqu'à cette année et malheureusement annulé en 2018 sur fond de dissension entre la Mairie et l'association en question. Cette dernière avait notamment accusé la Ville d'avoir monté "La Vague" au dépend de "Riding Park".

Les photos de Pascal Montagne et James Techer :