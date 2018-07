Les beaux Horizons de Saint-Avertin

Le festival s'est déroulé pour la 2e année au Château de Cangé

Le festival des Horizons, organisé par la ville de Saint-Avertin et son dynamique service culturel s'est déroulé le week-end dernier au Château de Cangé. Pour la deuxième année de suite, ce festival gratuit et en plein air a en effet retrouvé le verdoyant cadre et l'ancien château qui abrite habituellement la médiathèque de la commune. Un cadre merveilleux qui fait suite à celui non moins bucolique du jardin des Deux Rives où le festival s'est développé pendant de nombreuses années.

Un changement qui n'a rien fait perdre au festival Saint-Avertinois qui continue d'accueillir un public toujours plus nombreux. Cette année après un samedi soir avec Dany Brillant en tête d'affiche en guise d'ouverture, c'est surtout ce dimanche que le public est venu en nombre pour voir le duo tourangeau "Volo" qui terminait sa tournée "Chanson Française" mais aussi et surtout Ayo, tête d'affiche de cette édition. 5000 à 6000 spectateurs au total en ce dimanche soir qui ont profité de la douceur et l'énergie de la chanteuse allemande avant le traditionnel feu d'artifice qui clôture chaque édition de ces beaux Horizons.

Les photos de la soirée de dimanche soir par Pascal Montagne :